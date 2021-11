Tero kärsi vuoden raastavasta migreenistä ja näki asioita kahtena – lopulta tuli järkyttävä diagnoosi: "En pelkää kuolemaa"

"Sinulla on essentiaalinen trombosytemia. Se on harvinainen verisyöpä, jossa luuydin tuottaa liikaa verihiutaleita."

– En olisi todellakaan osannut kuvitella, että minulla on syöpä. Se tuli yllätyksenä ja oli aikamoinen kolahdus, Toivanen, 64, muistelee nyt yli seitsemän vuoden takaista hetkeä.

Enemmän tukea

Toivanen kokee olevansa onnekas, koska hänellä on vaimo ja aikuisia lapsia, joihin hän on voinut turvautua. Nykyään hän on myös Suomen syöpäpotilaat ry:n varapuheenjohtaja ja kokee saaneensa paljon vertaistukea sieltä.