Kolme teini-ikäistä urheilijaa kuoli auton syöksyttyä kanavaan Italiassa.

17-vuotiaat jalkapalloilijat Lorenzo Benin ja Riccardo Provasi sekä 18-vuotias lentopalloilija Camilla Copparoni menettivät henkensä auto-onnettomuudessa Italian. He olivat paluumatkalla Lainatessa vietetyistä ystävänsä 18-vuotissyntymäpäiväjuhlista. Tragediasta kertovat useat italialaiset tiedotusvälineet.

Yhdeksän teini-ikäistä henkilöä oli ahtautunut viisipaikkaiseen Audiin, ja kuljettaja menetti poliisin mukaan auton hallinnan mutkan lähellä epätasaisella tiellä pimeässä.

Ajoneuvon kerrotaan törmänneen puuhun, minkä jälkeen se suistui keinotekoisen kanavan pohjaan Senagossa.

Pelastussukeltajat löysivät auton sisältä loukusta 17-vuotiaiden jalkapalloilijoiden ruumiit. Copparoni oli puolestaan autosta pois vedettäessä vielä hengissä mutta kuoli vähän ennen sairaalaan pääsemistä.

Kuusi muuta autossa ollutta selvisivät ruhjeilla.

Kuljettajan veren alkoholipitoisuudeksi mitattiin 1,61 promillea. Poliisi arvioi myös ylinopeuden saattaneen olla osasyynä onnettomuuteen.

Copparoni pelasi lentopalloa Jolly Palazzolo Milanesessa. Benin ja Provasi puolestaan pelasivat jalkapalloa amatööriseura Cob 91:ssä Cormanossa yhdessä auton kuljettajan kanssa.

Kuljettaja on pidätetty epäiltynä törkeästä kuolemantuottamuksesta.