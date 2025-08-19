Putinin avustaja paljasti yksityiskohdat Putinin ja Trumpin puhelinkeskustelusta

Venäjän presidentin avustajan mukaan puhelinkeskustelu Putinin ja Trumpin välillä oli avointa ja erittäin rakentavaa.

Yhdysvaltojen presidentti soitti Venäjän presidentille Ukrainan presidentin ja muiden eurooppalaisten johtajien ollessa vielä Valkoisessa talossa.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin avustaja Juri Ushakov kertoi venäläistoimittajille tiedotustilaisuudessa Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien puhelinkeskustelun tuloksista, uutisoi venäläislehti Vedomosti.

– Yhdysvaltain presidentin aloitteesta käytiin puhelinkeskustelu Donald Trumpin ja Vladimir Putinin välillä. Presidenttimme kiitti lämpimästi amerikkalaista kollegaansa vieraanvaraisuudesta ja hyvin järjestetystä huippukokouksesta Alaskassa sekä kokouksessa saavutetusta edistymisestä Ukrainan kriisin rauhanomaisessa ratkaisemisessa, Ushakov sanoi ja lisäsi, että keskustelu kesti noin 40 minuuttia.

Tiivis yhteydenpito jatkuu

Hänen mukaansa Putin ja Trump ilmaisivat puhelinkeskustelun aikana tukensa Venäjän ja Ukrainan delegaatioiden välisten suorien neuvottelujen jatkamiselle.

– Tässä yhteydessä keskusteltiin erityisesti ajatuksesta, että olisi syytä tutkia mahdollisuutta nostaa Ukrainan ja Venäjän edustajien tasoa, toisin sanoen niiden edustajien, jotka osallistuvat suoriin neuvotteluihin, Putinin avustaja totesi venäläismedialle.

Tällä hetkellä neuvotteluryhmää johtaa Venäjän puolelta presidentin avustaja Vladimir Medinski ja Ukrainan puolelta entinen puolustusministeri, Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Rustem Umerov.

Venäläiseen ryhmään kuuluvat myös ulkoministeriön varapääjohtaja Mihail Galuzin, pääesikunnan päällikön sijainen Igor Kostjukov ja puolustusministerin sijainen Aleksandr Fomin sekä neljä asiantuntijaa.

Ukrainan neuvotteluryhmään kuuluu 14 henkilöä, muun muassa ulkoministerin ensimmäinen varaministeri Sergei Kislitsa, turvallisuuspalvelun varapuheenjohtaja Aleksandr Doklad, ulkomaan tiedustelupalvelun varapuheenjohtaja Oleg Lugovskoi sekäUkrainan asevoimien pääesikunnan varapäällikkö Aleksei Shevtshenko. Viimeisimmät neuvottelut Istanbulissa neuvotteluryhmien välillä käytiin 23. heinäkuuta.

Ushakov lisäsi, että Putin ja Trump sopivat jatkavansa tiivistä yhteydenpitoa Ukrainan ja muiden ajankohtaisten kansainvälisten ja kahdenvälisten kysymysten osalta.

– Venäjän presidentti korosti jälleen kerran Trumpin henkilökohtaisten ponnistelujen merkitystä niiden ratkaisujen löytämisessä, jotka johtavat pitkäaikaiseen tilanteen ratkaisemiseen Ukrainassa. Keskustelu oli avointa ja erittäin rakentavaa, hän totesi.