Venäjä haluaa takuut siitä, ettei sotilasliitto Nato laajenee itään.
Venäjä haluaa tehdä muutoksia tuoreeseen ehdotukseen rauhansuunnitelmasta, sanoo Kremliä lähellä oleva lähde uutistoimisto Bloombergille.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkisti jouluaattona uuden suunnitelmaluonnoksen rauhasta Ukrainaan. 20-kohtaisesta suunnitelmasta ovat neuvotelleet Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajat.
Bloombergille nimettömänä puhuneen lähteen mukaan Venäjä haluaa esimerkiksi takuut siitä, ettei sotilasliitto Nato laajenee itään.
Zelenskyin julkistamassa luonnoksessa ei mainita Yhdysvaltain alkuperäisessä esityksessä ollutta vaatimusta siitä, että Ukraina kirjaisi lakiinsa, ettei se liity Natoon.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole toistaiseksi kommentoinut Ukrainan tuoretta rauhansuunnitelman luonnosta.
Ukrainassa ainakin uutistoimisto RBK-Ukraina julkaisi yksityiskohtia 20-kohtaisesta ehdotuksesta jouluaattona.
Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.