Asiantuntijan mukaan rauhanprosessi etenee aaltoillen, ja Ukrainan alueluovutukset sekä turvatakuiden sisältö nousevat seuraavaksi keskiöön.
Maanantain ja tiistain välisenä yönä päättyneissä Berliinin neuvotteluissa otettiin osallistujien mukaan edistysaskelia kohti rauhaa.
Presidentti Alexander Stubbin mukaan neuvottelutilanne kulminoituu nyt siihen, suostuuko Ukraina alueluovutuksiin saadakseen turvatakuut Yhdysvalloilta.
Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith kommentoi rauhanprosessia MTV Uutisille.
– Rauhanprosessista voisi sanoa, että se on kuin kuovuava tai myrskyvä meri, jossa on aaltoja, jotka menevät ylös ja alas, mutta se menee koko ajan eteenpäin.
Smithin mukaan tällä hetkellä ollaan nousuaallossa.
– Katsotaan, lähteekö se seuraavaksi alaspäin, vai alkaako se vyörymään ihan oikeasti rantaa kohti.
Turvatakuiden merkitys ei ole selvillä
Eurooppa pystyi työstämään julkilausuman yhdessä Yhdysvaltain kanssa. Siinä luvataan turvatakuita Ukrainalle.