Eurooppa pystyi työstämään julkilausuman yhdessä Yhdysvaltain kanssa. Siinä luvataan turvatakuita Ukrainalle.

– Rauhanprosessista voisi sanoa, että se on kuin kuovuava tai myrskyvä meri, jossa on aaltoja, jotka menevät ylös ja alas, mutta se menee koko ajan eteenpäin.

Kysymys alueista ratkaisematta

Smith kertoo Venäjän tyylin olevan, että he ensin kertovat suhteutuvansa myönteisesti turvatakuisiin ja sen jälkeen kertovan, mitä kaikkea niissä ei saisi olla.