Kolme annosta tätä ruokaa päivittäin vähentää ylipainon todennäköisyyttä

Tuoreessa BMJ Open -alustalla julkaistussa tutkimuksessa on selvinnyt, että perinteinen korealainen kasvisannos kimchi voi auttaa ehkäisemään keskivartalolihavuutta ja sitä kautta laskea riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, kertoo New York Post .

Kaalissa ja retiisissä on luontaisesti runsaasti ravintokuituja, maitohappobakteereja ja polyfenoleja.

Polyfenolien on useissa tutkimuksissa arveltu olevan esimerkiksi syy marjojen verenpainetta ja kolesterolia laskevan vaikutuksen takana.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kimchin sisältämillä bakteereilla on ylipainoa ehkäiseviä vaikutuksia eläimillä, mutta aiheesta on tehty vain harvoja kliinisiä kokeita, joissa olisi tutkittu kimchin syömisen vaikutusta ihmisiin, New York Post.