Tutkimus: Hyviä uutisia tumman suklaan ystäville!

Tuore tutkimus esittää, että pieni annos tummaa suklaata viikossa voisi olla yhteydessä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin.

Vähintään viisi pientä annosta tummaa suklaata viikossa voi uuden havainnointitutkimuksen mukaan pienentää tyypin 2 diabeteksen riskiä 21 prosentilla, kertoo uutiskanava CNN. Tutkimuksen mukaan hyödyt kasvoivat, kun suklaan kulutus kasvoi nollasta annoksesta viiteen.

Uutinen voi riemastuttaa suklaan ystäviä, mutta samalla on syytä muistaa, että tässä tutkimuksessa yksi annos suklaata tarkoittaa yhtä unssia eli noin 28 grammaa. Lisäksi on syötävä nimenomaan tummaa suklaata.

Tutkimuksessa havaittiin, että maitosuklaan syöminen oli yhteydessä liialliseen painonnousuun ajan myötä, mikä on keskeinen tekijä tyypin 2 diabeteksen kehittymisessä.

– Tummassa suklaassa ja maitosuklaassa on suurin piirtein samat määrät lisättyä sokeria, rasvaa ja kaloreita, mutta tärkein ero on se, että tumma suklaa sisältää enemmän kaakaota, kertoo tutkimusta johtanut ravitsemustieteisiin erikoistunut tohtoriopiskelija Binkai Liu.

Alla olevalla videolla kerrotaan säästövinkki joulumakeisten ostajille. Juttu jatkuu videon alla.

1:03

Jos haluat tuttuja joulukonvehteja ja -makeisia halvemmalla, kannattaa kokeilla tätä kikkaa.

Hyödylliset flavanolit

Theobroma cacao -puusta kerätyssä raa'assa ja vähemmän käsitellyssä kaakaossa on suuret määrät flavanolia. Mitä suurempi on tumman suklaapatukan etiketissä mainittu kaakaoprosentti, sitä enemmän siinä on flavanoleja.

Flavanolit toimivat antioksidantteina ja vähentävät tulehdusta, joka voi laukaista tai pahentaa kroonisia sairauksia, kuten sydänsairauksia ja diabetesta.

Vaikka tutkimuksessa ei voitu osoittaa syy-seuraussuhdetta, voi kaakaon korkeampi flavanolipitoisuus silti olla syynä näiden kahden suklaan erilaisiin vaikutuksiin.

– Flavanoleiksi kutsuttujen kaakaon bioaktiivisten yhdisteiden on eläinkokeissa ja pienimuotoisissa kokeellisissa tutkimuksissa osoitettu parantavan insuliiniherkkyttä ja vähentävän oksidatiivista stressiä ja tulehdusta, kertoo tohtori Nestoras Mathioudakis, joka työskentelee johtoportaan tehtävissä Diabetes Prevention and Education Program -ohjelmassa Johns Hopkinsin yliopistossa.

Mathioudakis ei ollut mukana tekemässä tutkimusta.

– On siis mahdollista, että tumman suklaan korkealla flavonoidipitoisuudella voi olla suotuisia vaikutuksia, hän sanoo.

Lääkäri: Verensokeria ei kannata hallita suklaalla

CNN nostaa artikkelissaan esiin myös syyskuussa julkaistun havainnointitutkimuksen, jossa todettiin, että jokainen kymmenen prosentin lisäys erittäin pitkälle jalostettujen elintarvikkeiden määrässä nosti todennäköisyyttä sairastua tyypin 2 diabetekseen 17 prosentilla.

– Suklaatuotteet ovat karkkia ja sisältävät sokeria, joten en kannusta ihmisiä käyttämään suklaata verensokerin hallinnan parantamiseksi, enkä ole varma, että tekisin niin pelkästään tämän tutkimuksen perusteella, Mathioudakis sanoi.

– Ehdottaisin vaihtoehtoisia lähteitä, erityisesti tummia marjoja, kuten mustikoita, karhunvatukoita ja granaattiomenoita, omenoita ja teetä. Myös punaviini sisältää flavanoleja, mutta en suosittelisi myöskään viiniä.

Maitosuklaa ei toiminut

Joulukuussa The BMJ -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin tietoja kolmesta pitkäaikaistutkimuksesta – Nurses' Health Study -tutkimuksesta, Nurses' Health Study II -tutkimuksesta ja Health Professionals Follow-Up Study -tutkimuksesta.

Tutkimukseen osallistujat täyttivät ruokakyselylomakkeet neljän vuoden välein 25 vuoden ajan. Sen jälkeen tutkijat tarkastelivat tumman suklaan, maitosuklaan ja suklaan kokonaiskulutusta yli 111 000 suklaan ystävän keskuudessa.

Kun ruokavalion ja elämäntapojen riskitekijät oli otettu huomioon, tutkijat havaitsivat, että niillä, jotka söivät vähintään viisi yhden unssin annosta viikossa mitä tahansa suklaata, tyypin 2 diabeteksen osuus oli 10 prosenttia pienempi kuin niillä, jotka söivät suklaata harvoin tai eivät koskaan.

Kun suklaatyypit otettiin huomioon, aineisto ei osoittanut, että maitosuklaata syötäessä diabetesriski olisi pienentynyt merkittävästi.

Vähintään viisi annosta tummaa suklaata viikossa nauttivilla henkilöillä oli kuitenkin 21 prosenttia pienempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, eikä heillä ilmennyt pitkäaikaista painonnousua, mitä havaittiin maitosuklaan kohdalla.

Suklaata kannattaa nautiskella kohtuudella.

Parasta popsia hedelmiä ja vihanneksia

Kirjoittajat huomauttavat, että tutkimukseen liittyy rajoituksia. Tutkimukseen osallistuneet olivat iäkkäitä aikuisia, ja suklaan kulutus oli suhteellisen vähäistä. Lisäksi tulokset olivat ristiriidassa joulukuussa 2023 tehdyn tutkimuksen kanssa, jossa kaakaon kulutuksesta ei havaittu olevan hyötyä diabeteksen kannalta.

– Kirjoittajat viittaavat itse suureen satunnaistettuun kontrolloituun tutkimukseen, jossa 21 000 ihmistä sai 500 milligrammaa kaakaoflavanoleja, ja että se alensi kuoleman mutta ei diabeteksen riskiä, Mathioudakis sanoo.

– He eivät kerro selkeästi, miksi heidän tutkimuksensa ei ole yhdenmukainen satunnaistetun valvontatutkimuksen kanssa. Tarvitsemme enemmän satunnaistettuja kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia.

Jos et ole suklaan ystävä, voi olla parasta syödä karkin sijaan hedelmiä. Jos et kuitenkaan voi elää ilman palaa suklaata, yritä pitää se yhdessä unssissa eli noin 28 grammassa tummaa suklaata muutaman kerran viikossa.

– Tämä on kaikille suklaata rakastaville muistutus siitä, että pienillä valinnoilla, kuten tumman suklaan valitsemisella maitosuklaan sijaan, voi olla myönteinen vaikutus terveyteen, Binkai Liu sanoo.

Katso myös video: Tiesitkö? Näin Toblerone-suklaa kuuluu paloitella

0:25

Näin Toblerone-suklaasta kannattaa ottaa paloja!

Lue myös: Tutkijat keksivät helpotuksen makeanhimoon

Lähde: CNN