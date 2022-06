Miksi jotkut eivät vain liho? Tutkija kertoo elinikäisen painonhallinnan salaisuuden

Laihdutuskierre, jossa kitudieetillä karistetut kilot hiipivät takaisin kerta toisensa jälkeen ja vieläpä korkojen kera, on tuttu monelle ylipainoa kantavalle. Mutta miksi osalle ihmisistä painonhallinta ei näytä olevan ongelma eikä mikään?

Väitöskirjatutkija Anu Joki Helsingin yliopistosta on työssään perehtynyt elinikäiseen painonhallintaan. Hänen päälöydöksensä oli, että normaalipainossa vuodesta toiseen pysyville ominaista on lapsesta asti kestänyt aktiivinen elämäntyyli ja mutkaton ruokasuhde.

Elintapoja voi rukata läpi elämän

Lapsena omaksuttujen terveellisten elintapojen toteuttaminen aikuisena on mukavaa ja luontevaa. Joki kuitenkin lohduttaa, ettei peli ole pelattu, vaikka oppeja ei olisi nuorena sisäistänyt.

Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Livessä .

Pysyvässä painonhallinnassa onnistuneiden haastatteluissa tuli ilmi, että he oppivat ja omaksuivat läpi elämänsä uusia elintapoja. Jos esimerkiksi raskas fyysinen työ vaihtui konttorilla istuskeluun, he vastaavasti rukkasivat ruokailutottumuksiaan sopimaan vähentyneeseen energiankulutukseen.

Yhteiskunta altistaa lihomiselle

Melkein kaikki tietävät, miten elää terveellisesti ja mitä haittaa liikakiloista on, mutta silti valtaosa suomalaisista on ylipainoisia. Joki uskoo, että lihavuudelle altistava ympäristö on syy siihen, miksei oppeja kyetä käytännön elämässä toteuttamaan.