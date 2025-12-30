Etujen poistaminen toisi Kokoomusnuorten mukaan yhteensä noin 30 miljoonan euron säästöt ja antaisi ihmisille enemmän vapautta.

Kokoomusnuoret esittävät, että hallitus luopuisi lounas- ja virike-eduista. Kokoomusuoret pitävät etuja tehottomina, monimutkaisina ja vääristävinä palkitsemisen muotoina.

Kokoomusnuorten mukaan järjestelmä vääristää ravintolahintoja ja rajoittaa palkansaajien vapautta käyttää omaa palkkaansa haluamallaan tavalla.

– Jos joku haluaa käyttää rahansa muuhun kuin lounasravintoloihin, se ei ole kansantaloudellinen tappio. Se on merkki siitä, että resurssit kohdentuvat ihmisten omien mieltymysten mukaan. Vapautta annetaan enemmän, kannanotossa sanotaan.

Kritiikkiä käyttörajoista

Kokoomusnuorten mukaan lounas- ja virikesetelit koetaan virheellisesti “ilmaisena etuna”, vaikka ne ovat pääosin verotettavaa ansiotuloa. Heidän mukaansa myöskään väitteet etujen kansanterveydellisistä hyödyistä eivät perustu tutkimusnäyttöön.

– Ajatus siitä, että suomalaiset söisivät ilman lounasseteliä automaattisesti huonommin, on varsin holhoava. Väite kansanterveydellisistä hyödyistä ei pohjaa tutkimukseen, vaan mututietoon. Tuskin ähkyt isoissa buffeteissa ovat sen terveellisempiä kuin omat pienet eväät, kannanotossa sanotaan.

Virike-etu saa Kokoomusnuorilta lisäksi kritiikkiä käyttörajoista, jotka heidän mukaan ohjaavat kulutusta epäoikeudenmukaisesti ja suosivat vain tiettyjä yrityksiä.

Lue lisää: Näitä yllättäviä ruokia et voi ostaa lounasedulla

Etujen poistaminen toisi Kokoomusnuorten mukaan yhteensä noin 30 miljoonan euron säästöt.

Kokoomusnuoret katsovat, että työntekijöiden hyvinvointia tulisi tukea mieluummin alentamalla työn verotusta ja antamalla ihmisille enemmän vapautta päättää omien tulojensa käytöstä.

Käytetyin työsuhde-etu

Lounasetu täytti Suomessa viime vuonna jo 50 vuotta. Se oli syntyessään ensimmäinen veroton nykyaikainen palkansaajan työsuhde-etu. Nykyään se on rahalliselta arvoltaan käytetyin työsuhde-etu Suomessa.