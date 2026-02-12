Kokoomus jätti tutkintapyynnön jäsenrekisterin mahdollisesta väärinkäytöstä.

Kokoomuksen jäsenrekisteristä on mahdollisesti jaettu jäsentietoja kolmannelle osapuolelle. Puoluesihteeri Maggie Keskinen kertoo MTV:lle, että jäsenmaksuja maksanut henkilö on tiedossa.

Kolmas osapuoli on maksanut vuoden 2025 lopulla 191 jäsenmaksua kahdeksaan eri Kokoomusnuorten jäsenyhdistykseen.

Kokoomuksen selvityksen mukaan osa jäsenmaksuista on suoritettu henkilöiden itsensä tietämättä. Tilanne selvisi vuodentaitteessa tehdyssä rekisterilaskennassa.

Jäsenmaksuja maksaneella henkilöllä ei olisi pitänyt olla pääsyä rekisteriin.

– Tällä henkilöllä ei ollut pääsyä rekisteriin eli tiedot on luovutettu hänelle, Keskinen kertoo.

Tapahtumaketju ei ole Keskisen mukaan vielä kokonaisuudessaan selvinnyt.

– Kaikin osin ei ole tiedossa, kuka tietoja on luovuttanut, Keskinen sanoo.

Jäsenmaksuja maksanut henkilö maksoi jäsenmaksuja yksityiseltä tililtä.

– Yksityishenkilön omalta tililtään maksettuja toisten henkilöiden jäsenmaksuja, Keskinen kiteyttää.

Sitä, oliko maksuja maksanut henkilö puolueen sisältä, ei Keskinen kerro.

– Meillä sisäisesti tieto on kulkenut, Keskinen sanoo.

– Tämä henkilöllisyys ja kytkökset ovat osa poliisille jätettyä kokonaisuutta, enkä sitä pysty kommentoimaan.

Pääsy rekisteriin jäädytetty

Tähän asti pääsy jäsenrekisteriin oman yhdistyksensä osalta on ollut paikallisyhdistysten puheenjohtajilla, sihteereillä ja talouden hoitajilla.

Tapahtumaketjun valkeamisen myötä, kaikkien luottamushenkilöiden pääsy estetään.

– Olemme jäädyttämässä Kokoomusnuorten paikallisyhdistysten luottamushenkilöiden pääsyn rekisteriin. Meidän täytyy tehdä se ratkaisu tulevaisuudessa, kuinka jatkossa toimitaan.

Tapahtumat koskevat 191 henkilöä. Keskisen mukaan kaikkia ei kuitenkaan vielä ole tavoitettu.

– Käymme läpi, kenelle kaikille tämä on ollut ok ja kenelle ei, Keskinen selvittää.

Sinänsä mikään ei estä toisen henkilön toimivan maksajana, mikäli tilanne on asianosaisen hyväksymä.

– Todettiin, koska asia on näin laaja mittakaavaltaan, on parempi kääntyä viranomaisten puoleen, jotta tähän saadaan selvyys, Keskinen sanoo.