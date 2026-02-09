Valmisruokia myydään vuosi vuodelta enemmän. Asiantuntijat kertovat, mistä buumi johtuu.
Valmisruokamarkkinat ovat kaksinkertaistuneet Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mistä räjähdysmäinen kasvu oikein kertoo? Asiaa olivat Huomenta Suomessa avaamassa Helsingin yliopiston ravintoturvallisuuden professori Marina Heino sekä Atrian tutkimuspäällikkö Jukka Saarenpää.
Saarenpään mukaan taustalla on ainakin kansalaisten kaikenlainen halu päästä helpommalla ruoka-asioissa. Ilmiöllä on jo vuosikymmeniä pitkä historia, mutta sen suosio on kiihtynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.
– Yksi syy on se, että keskimääräinen kotitalouksien koko on pienentynyt varsin kovaa vauhtia Suomessa. Nyt jo yli 80 prosenttia kaikista Suomen kotitalouksista on yhden tai kahden hengen kotitalouksia.
Tämän lisäksi valmisruokien suosiota on kasvattanut muun muassa korona-ajan myötä yleistynyt etätyökulttuuri.
Nämä valmisruoat ovat nyt iso ilmiö
Erilaisia valmisruokia on kaupoissa tarjolla hyllykaupalla, mutta tietyt suosikit porskuttavat vuodesta toiseen. Atrian Jukka Saarenpään mukaan yhden hengen mikroateriat ovat myydyimpiä valmisruokatyyppejä.
– Siellä yksittäiset kaikkein suurimmat tuotteet ovat lihapullat ja muusi -tyyppisiä, normaalin kotiruoan oloisia ruokia.
Toiseksi isoksi ilmiöksi Saarenpää nostaa valmiit salaatteriateriat sekä muut kylmänä syötävät pika-ateriat.
– Ne ovat kasvaneet varsin voimakkaasti.
Myös valmiit lihapullat ja erilaiset pihvit ovat suosittuja. Niitä kuluttajat käyttävät eräänlaisina komponentteina osana ateriaa.