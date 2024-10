Kysely: Ikäsyrjintä yleinen kokemus – "Vaatii ehkä jonkin verran havahtumista yrityksissä"

Sitä on pohtinut viime aikoina muun muassa entinen työministeri Jari Lindström . Hän on hallituksen nimeämänä selvityshenkilönä etsinyt työvoimapolitiikan keinoja edistämään yli 55-vuotiaiden työllistymistä ja työuran jatkumista.

"Olisi pakko käyttää ikääntynyttä työvoimaa entistä enemmän"

Ikäsyrjintä yleinen kokemus

Urakatsauksella kiinni koulutustarpeisiin?

– Sillä voitaisiin päästä siihen, että ensinnäkin voisi jatkaa omassa työssä pidempään, jos osaamista kehitetään aktiivisesti. Ja sitten jos käy niin, että menettää työnsä, on plakkarissa ehkä vähän parempi tilanne, kun osaamista on mietitty ja kehitetty.

Rekrytoinnin kriteerit selväksi

– Se vaatii ehkä jonkin verran havahtumista yrityksissä. Että se, että on monimuotoinen työpaikka ja siellä on erilaisia ihmisiä, on yleensä rikkaus ja sillä on hyviä vaikutuksia työn tuottavuuteen, Kopra sanoo.