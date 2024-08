Millä aloilla on huutavin pula työvoimasta – pääseekö niihin töihin yli 55-vuotiaskin? "Meillä on usein vähemmän sairauslomia kuin muilla"

Tilastokeskus julkaisi eilen tiedot avoimista työpaikoista. Samalla selvisi millä aloilla on työvoimapula.

Tasa-arvoa edistävän 55 Rise and Shine -liikkeen perustaja Reetta Rajala kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa olevansa surullinen siitä, että avointen työpaikkojen määrä on pienentynyt.

Ikä ja osaaminen voimavarana

– Kyllähän me ollaan tosi hyvässä kunnossa nykyään fyysisesti. Me olemme motivoituneita, sitoutuneita ja tuottavia, Rajala sanoo.

– Kyllähän tosi monessa paikassa palkataan se sopivin, joka usein on 55 vuotta täyttänyt pitkällä kokemuksellaan.

– Se on sekä sitä substanssiosaamista, jota on kertynyt tekemisestä ja näkemisestä. Samaan aikaan se on myös elämänkokemusta.