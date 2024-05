Reetta, 57, kertoo, miksi työelämän ikäsyrjintä on väärin ja miksei siinä ole järkeä: "Olemme luovempia kuin nuoremmat"

– Ikäsyrjintä näkyy työelämäyhteydenotoissa, sillä se on siellä yleisin syrjintäperuste. Jos katsomme vielä työelämän sisällä eri alueita, niin rekrytointisyrjintää on puolet näistä ikäsyrjinnöistä.

Tilastot puhuvat karua kieltä

– Tilastojen valossa on selvää, että Suomessa on ikäsyrjintää. Suomessa on selvästi pahempi tilanne kuin esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa. Meillä on enemmän työttömiä yli 55-vuotiaissa kuin Ruotsissa. Myös työllisyys yli 60-vuotiaissa on huonompi, Rajala kuvaa.