Uhri suostui luotiliivien testaukseen ja kuoli Oulussa – 6-vuotias jäi ilman isää

– Jos antaa suostumuksen, että minut saa surmata niin se, joka minut surmaa, tuomittaisiin siitä kyllä. Tiettyä rangaistusta lieventävää vaikutusta sillä voisi olla, että tekijä esimerkiksi tuomittaisiin tapon lievästä tekomuodosta eli surmasta.

– Meillä on hyvin vähän korkeimman oikeuden julkaistua ratkaisukäytäntöä tästä asiasta.

– Tietyin edellytyksin se vapauttaa eli jos antaa suostumuksen pahoinpitelylle ja jos se suostumus on vapaaehtoinen, vapaaehtoisesti etukäteen annettu ja teko olennaisesti vastaa sitä, mihin on suostuttu.