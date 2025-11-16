Uhrin antama suostumus voi tietyin edellytyksin vapauttaa tekijän rikosvastuusta.
Helsingin yliopiston rikosoikeuden professorin Sakari Melanderin mukaan suostumusasiasta kaivattaisiin kuitenkin korkeimman oikeuden (KKO) ennakkoratkaisu.
– Meillä on hyvin vähän korkeimman oikeuden julkaistua ratkaisukäytäntöä tästä asiasta.
– Itse näkisin niin, että sellainen tietynlainen asiaa tarkemmin linjaava ennakkoratkaisu suostumuksen mahdollisesti rikosvastuusta vapauttavasta merkityksestä ja sille asetettavista edellytyksistä tarvitaan, Melander sanoi Rikospaikan haastattelussa.
Jos ajatellaan, että suostumus vapauttaa tekijän rikosoikeudellisesta vastuusta, se täytyy antaa vapaaehtoisesti.
Suomessa on silti perinteisesti katsottu, että vakavissa väkivaltarikoksista suostumus ei ole pätevä.
– Tiettyihin vakaviin terveyden loukkauksiin, jotka usein menevät vaikka törkeän pahoinpitelyn puolelle, ei voi antaa rikosoikeudellisesti pätevää suostumusta, joka vapauttaisi tekijän rikosvastuusta, Melander sanoo.
Sama koskee tietysti henkirikosta.
– Jos antaa suostumuksen, että minut saa surmata niin se, joka minut surmaa, tuomittaisiin siitä kyllä. Tiettyä rangaistusta lieventävää vaikutusta sillä voisi olla, että tekijä esimerkiksi tuomittaisiin tapon lievästä tekomuodosta eli surmasta.
Uhrin täytyy ymmärtää mihin suostuu
Suhteellisen lievässä pahoinpitelyssä suostumus voi vapauttaa tekijän rikosvastuusta.