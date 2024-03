Elinikäistä kidutusorjaa etsinyt kapteeni kertoi pitäneensä vankeja lähes 20 vuotta – näin hän perustelee julmaa harrastustaan

– Tasapainottelu, mikä on fantasiaa ja mitä tullaan todella tekemään, on toisinaan vaikeaa, mies kertoi oikeudessa ja totesi, ettei hänelle ollut aiemmin sattunut näin pahoja virhearvioita.

Tarkoitus tuottaa voimallinen elämys

– Olen tehnyt sopimuksen aiemminkin luonani vierailleiden miesten kanssa, mutta en aina. Ei ole olemassa tiukkaa sääntöä, milloin sopimus tehdään, mutta se on oikeastaan sidoksissa siihen, kuinka rajuista jutuista keskustellaan, mies kertoi poliisikuulusteluissa.

Valmistautui penisoperaatioon

– Kyse on ollut toisen osapuolen omasta tahdosta. Olen pyrkinyt osoittamaan tälle toiselle henkilölle mahdollisuuden, miten hänen tavoitteensa voidaan, toteuttaa ja miten hänen tavoitteensa liittyvät minun haluihini, mies kuvaili poliisille.

Harrastajia vähän

Mies kertoi olevansa kiinnostunut toisen reaktioista. Hän kertoi etsivänsä muita bdsm-toimintaa harrastavia netistä suomalaisilta ja ulkomaalaisilta sivuilta, koska heitä on vähän pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

– Kun on päästy yksimielisyyteen, sovitaan päivämäärä, kellonaika ja tuleeko asiakas hänen luokseen vai hakeeko hän. Automatkan aikana tai teekupin ääressä rupatellaan ja varmistutaan että molemmat ovat ymmärtäneet oikein ja että luonnossa toinen tuntuu turvalliselta kumppanilta, mies kertoi.

Hän kertoi seuraavansa koko session ajan alistujan kasvoissa ja kehossa näkyviä reaktioita, vointia ja jaksamista. Mies kertoi, että vaikka olisi sovittu, että hän on armoton vanginvartija ja toinen ilman oikeuksia, hän lopettaa, jos toinen niin pyytää.

– Kun leikki on päättynyt rupatellaan tasavertaisesti siitä, miten oli mennyt, jotta pystyy oppimaan jatkoa varten. Bdsm-toiminta kattaa laajan kirjon asioita. Se ei kaikilla liity seksiin, vaan kyse on valta-asemalla ja fetisseillä leikittelemisestä. Bdsm-session dominantilla on vastuu ja alistujalla valta, mies kertoi.