Kestääkö hallitus soppatykit, hernekeiton ja täyden Senaatintorin vihaista kansaa? "Aineksia kaikenlaiselle levottomuudelle"

Riiheen lähtiessä Suomen taloustilanne on menossa heikompaan suuntaan. Viime aikoina on puhuttanut erityisesti rakennusalan vajoaminen, jossa konkursseiltakaan ei ole vältytty.

Myös muiden alojen yllä on ollut tummia pilviä.

"Paljon vastustusta"

– Yhdistettynä nämä asiat, että jos on tulossa paljon työpaikkojen menetyksiä, työelämäuudistuksia, joita vastustetaan, ay-liike rasvailee koneistojaan ja kaivelee soppatykkejä varastoistaan. Onhan tässä aineksia kaikenlaiselle levottomuudelle, Tamminen jatkaa.

– Tilanne on nyt niin huono. Hallituksella ei ole oikeastaan mitään tapaa hoitaa tätä asiaa. Sen lisäksi, että kaikki menee huonosti, vielä omin voimin lisätään vastakohtaisuutta, Kemppainen sanoi.

Kestääkö hallitus paineen?

Raadissa pohdittiin, että uudistukset on kirjattu varsin tarkasti hallitusohjelmaan eikä hallituksella näin ole niin paljoa varaa perääntyä niistä.

"Olenpa vähän sellaista vihiä saanut"

Neihumin mukaan hallitusohjelman kirjaus maahanmuuton kolmen kuukauden säännöstä voi nousta esiin ensi viikon neuvotteluissa. Ohjelman mukaan töihin saapuneen maahanmuuttajan on poistuttava kolmen kuukauden jälkeen Suomesta, jos hän on menettänyt työnsä eikä ole saanut uutta tilalle.

Asia on puhuttanut julkisuudessa ja kokoomuksesta on kuultu puheenvuoroja, joissa on ehdotettu, että suunnitelmasta voitaisiin osin livetä.