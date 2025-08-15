Pöllöraati Venäjän uhasta: "Kuka sieltä tänne tulisi?"

Perjantaiseen tapaan Huomenta Suomen Pöllöraati kävi läpi viikon puheenaiheita. Näin Pöllöraati pui MTV:n kyselyä Venäjän uhasta.

MTV Uutisten kyselyssä 30 prosenttia vastaajista piti melko tai erittäin todennäköisenä, että 5-10 vuoden sisällä jokin sotilaallinen kriisi voisi ulottua myös Suomen maaperälle. Pöllöraatilaiset eivät tuloksesta yllättyneet, mutta huolen perusteita pohdittiin.

– Itse ajattelen niin, että Venäjä on aika lailla kuluttanut sotavoimaansa tuolla Ukrainassa. Voisi kysyä, kuka sieltä muka tänne tulisi, sanoi politiikan toimittaja Jari Korkki.

Ilta-Sanomien yhteiskuntatoimituksen esimies Hanna Vesala totesi, että kansalaisten huolen taustalla voi olla myös muun muassa Naton pääsihteerin Mark Rutten lausunnot, joiden mukaan Nato ei ole valmis, jos Venäjä yrittäisi jotakin sotilaallista operaatiota.

– Luulen, että tämä keskustelu myös vähän hämää ihmisiä siinä mielessä, että koko ajan kuullaan lausuntoja siitä, miten pitää varautua, että Venäjä tulee, Vesala arvioi.

Myös MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen sanoi, että Venäjän kykyjä yliarvioidaan usein.

– Ilmassa on usein liikaa Venäjän voimaannuttamista, kun sanotaan, että ne tekevät sitä tai tätä tai kykenevät tähän tai tuohon. Venäjä on kuluttanut omaa voimaansa Ukrainassa ja voi aina kysyä, miksi Venäjä lähtisi kokeilemaan Natoa, Ahtiainen pohtii.

Kenelle puhutaan?

Ilta-Sanomien Vesala arvioi, että puheet Naton kyvyistä tai niiden puutteesta on ohjattu maille, joiden toivotaan lisäävän puolustuspanostuksiaan.

– Nato-maiden, Rutten ja muiden puheet liittyvät siihen, miten Espanja ja muut kaukaisemmat maat pitää saada mukaan kulujen kattamiseen. Siitä tulee helposti sellainen olo, että tämä on ihan aito skenaario, joka ihan viiden vuoden päästä realisoituu, Vesala sanoo.

Jari Korkki näkee, että Venäjän mahdollinen kohde Euroopassa olisi muualla kuin Suomessa.

– Ehkä pitää selvyyden vuoksi sanoa, että jos heitetään ajatus ilmaan, että Venäjä nyt jonkin EU-maan suhteen tekisi jotain, se maa ei kyllä olisi Suomi, Korkki arvioi.

10:42 Katso myös: Näin Pöllöraati arvioi Stubbin ja Trumpin suhdetta.