Sosiaaliturvan leikkaukset herättävät huolta myös kunnissa – toimeentulotuen tarpeen pelätään kasvavan

Hallituksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä myös siten, että sosiaaliturvan heikennykset lisäisivät suomalaisten intoa hakea töitä.

– Jos työllisyys ei parane ja nämä leikkaukset toteutuvat, on iso riski, että monet joutuvat turvautumaan viimesijaiseen apuun eli toimeentulotukitukeen. Ja kunnilla on aika iso maksuosuus toimeentulotukikustannuksista eli sikäli tummia pilviä on, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kertoo MTV Uutisille.