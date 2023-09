Rakentaminen kyykkää nyt pahasti – näillä keinoilla talousviisaat tukisivat kärvistelevää alaa

Suomen talouden hidastuminen kohti taantumaa näkyy jo rakennusalalla, jossa satoja yrityksiä on asetettu konkurssiin tämän vuoden aikana.

"Huono vero"

Yrittäjien etujärjestö on laatinut rakennusalan tukemiseksi kymmenen kohdan ohjelman, jossa ehdotetaan kunnallisen rakentamisen lupaprosessien nopeuttamisen ohella esimerkiksi varainsiirtoveron väliaikaista laskemista.

Ehdotus saa kannatusta myös muiden ekonomistien parissa, joiden mukaan verolla on asuntokauppaa hidastava vaikutus. Varainsiirtoveroa maksetaan kaksi prosenttia asunto-osakkeen kauppahinnasta ja neljä prosenttia kiinteistön, kuten omakotitalon, kauppahinnasta.

– Taloustieteilijöiden parissa vallitsee aika laaja yksimielisyys siitä, että se on niin sanotusti huono vero. Jos se poistettaisiin nyt, niin toivottavasti se ei poistuisi väliaikaisesti vaan pysyvästi. Toki varainsiirtoverosta tulee rahaa valtiolle, mutta se voitaisiin korvata jollain toisella ja vähemmän haitallisella verolla, sanoo johtaja Mika Maliranta Työn ja talouden tutkimuslaitos Laboresta.

Paljon on käyty keskustelua myös siitä, onko esimerkiksi asuntoja rakennettu matalien korkojen aikana liikaa. Ekonomistien mukaan näin ei ole – tutkimustiedon perusteella asunnot on rakennettu sinne, mihin on syntynyt myös eniten työpaikkoja.