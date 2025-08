Uskaltaako suomalainen enää kuluttaa? "Kun vuosikausia paukutetaan lamasta"

Pöllöraati keskusteli perjantain Huomenta Suomessa suomalaisten varovaisesta rahankäytöstä.

OP-ryhmän pääjohtajan Timo Ritakallion mukaan merkit viittaisivat tällä hetkellä siihen, että suomalaiset voisivat kuluttaa enemmänkin rahaa, mutta mitään ei tunnu silti tapahtuvan.

Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari ei ole yllättynyt tästä tiedosta. Hänen mukaansa erityisesti negatiivinen kansainvälinen uutisvirta vaikuttaa voimakkaasti kulutuskäyttäytymiseen.

Uuden Jutun Eeva Lehtimäki korostaa, että suomalaisilla on taipumusta varautua siihen, että taivas tippuu niskaan.

– Kun vuosikausia paukutetaan, että nyt on tiukkaa ja lamaa, niin kyllä se näkyy taloudessa tosi paljon.

Junkkari lisää, että talouskasvua on lupailtu jo hyvin pitkään, mutta sitä ei tunnu kuuluvan.

– Eihän tässä nyt ole kauheasti todellisia ilon merkkejä. Varmaan se talouskasvu joskus lähtee, Helsingin Sanomien toimittaja naurahtaa.

MTV:n uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen muistuttaa, että positiivisiakin asioita on ilmassa.

– Korkojen lasku ja nythän tässä on meidän hyvä hallitus alentanut verojakin. Kyllä tässä on niitä edellytyksiä, mutta melkein kaikki (uutiset) julkisesta taloudesta on negatiivista.

Lehtimäki toteaa, että käynnissä oleva huono kierre johtuu osittain myös siitä, että talouskasvu ei käynnistynytkään sillä aikataululla millä hallitus oli laskenut.

Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.