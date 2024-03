Analyysi: Lakkopeliä ratkotaan kulisseissa, mutta taisto jatkuu – Perussuomalaisten jäsenkirje herätti närää

Ratkaisijoiksi on viime viikkoina esitetty niin tasavallan presidentti Alexander Stubbia , entistä presidenttiä Sauli Niinistöä , Suomen Pankkia tai valtakunnansovittelijaa.

MTV Uutisten tietojen mukaan SAK:n hallitus on koolla tiistaina. Keskusteluissa on mukana se, mitä seuraavina viikkoina tehdään. Jatketaanko lakkoja vai annetaanko niiden nyt loppua tällä viikolla kaikessa hiljaisuudessa?

Toistaiseksi ay-liikkeen johto ei suostu julkisuudessa spekuloimaan sillä, mitä on tulossa. Jos loppuviikolle ilmoitetaan tiedotustilaisuus, lakot todennäköisesti jatkuvat ennemmin tai myöhemmin.

Silläkin on vaikutusta, kuinka suosittuja lakot kansan silmissä ovat.

Taistelu kansan sydämistä käynnissä

Oma esimerkkinsä on myös Perussuomalaisten puoluesihteerin Harri Vuorenpään Perussuomalaisten jäsenille viikonloppuna lähettämä jäsenkirje, jonka MTV Uutiset sai haltuunsa.

Kirje on aiheuttanut ainakin muutamissa vastaanottajissa hieman närkästystä, sillä Vuorenpää antaa muutamista uudistuksista melko ruusuisen kuvan. Esimerkiksi eläkeputkelle hän lupaa tietyin ehdoin jatkoa yli 60-vuotiaille.

– Tulevaisuudessa tilanne voi muuttua. Tämä on nyt tilanne. En tarkalleen muista, mitä jäsenkirjeeseen kirjoitin, Vuorenpää kommentoi kirjoitustaan MTV Uutisille.

– On tärkeää, että työikäiset ja -kykyiset ihmiset olisivat työelämässä, riippumatta siitä onko maahanmuuttaja- tai kantasuomalaisperhe kyseessä, Vuorenpää täsmentää MTV Uutisille.

Vuorenpään mukaan Perussuomalaisten kenttä on pääosin uudistusten takana.

– Jonkun on nyt oltava aikuinen ja tehtävä nämä uudistukset. Jonkun verran kentällä on myös vastustusta. Moni kuitenkin ihmettelee, miksi ay-liike on ryhtynyt näin yliampuviin toimiin ja tekee niin harhaanjohtavaa viestintää, hän kertoo MTV Uutisille.