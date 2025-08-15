Alaska-neuvotteluja voi seurata Stubbin näytön paikka: "Yksi harha-askel, niin se on siinä"

Pöllöraadin mielestä Stubbin on pysyttävä valppaana, vaikka suhteet Trumpiin vaikuttavatkin nyt hyviltä.

MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen arvioi tasavallan presidentin Alexander Stubbin suhtautuvan perjantaina Yhdysvaltojen Alaskassa alkavaan huippukokoukseen toiveikkaasti.

Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta pidetään tänään perjantaina Alaskan Anchoragessa.

Ahtiaisen mukaan samaa toiveikkuutta on tällä viikolla kuultu muidenkin Euroopan johtajien lausunnoissa.

Useat eurooppalaiset johtajat keskustelivat keskiviikkona Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Ukrainan rauhan edellytyksistä etäkokouksessa. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistui tapaamiseen.

Stubb kertoi etäkokouksen sisällöstä presidentin kesäasunnolla Kultarannassa keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Onhan se tietysti ihmeellinen asia ja hänen kykynsä ovat päässeet oikeuksiinsa tässä prosessissa, Ahtiainen sanoo.

Ahtiainen kuitenkin huomauttaa, että Stubbin todellinen näytön paikka on edessä vasta myöhemmin.

– Jos nyt sitten kävisi niin onnellisesti, että jonkinlainen tulitauko tai rauha tulee, niin Stubbin kyvyt mitataan, kun Suomen pitää alkaa rakentamaan suhteita Venäjään taas.

Yhteiskuntatoimituksen esimies Hanna Vesala Ilta-Sanomista muistuttaa myös, että Trumpin kanssa työskennellessä tilanteet muuttuvat nopeasti.

– Mielestäni hän (Stubb) viittasi itsekin Kultarannassa siihen jollain tavalla, että ttä tänään on tämä päivä. Huomenna voit olla yhtä hyvin out. Yksi harha-askel jonnekin, niin sen on siinä, Vesala sanoo.

Alaskan valikoituminen kokouspaikaksi on jo pieni voitto Putinille. Katso koko Pöllöraadin keskustelu alla.

10:42