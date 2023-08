Rasismikeskustelusta "leipäpuuroon" ja lakkojen syksyyn – Pöllöraati kysyy: Miten käy PS-kannatuksen, kun politiikka heikentää duunarin asemaa?

Pöllöraadin mielestä mahdollisilta konflikteilta tuskin vältytään. Haapala muistuttaa, että Metalliliitosta on väläytelty yleislakon mahdollisuutta. Hänen mielestään on hupaisaa, että asiaan herätään nyt, sillä hallitusohjelma julkaistiin jo kesäkuussa. Leikkauksia ja uudistuksia on luvassa ja mielenosoituksia tullaan näkemään, joihin hänen mukaansa on aihetta. Haapala sanoo, että rasismikeskustelusta päästään pian "leipäpuuroon".