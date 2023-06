Keskusta ja vihreät myöntävät nöyrtymisen ajankohtaiseksi: "Luottamus on ohentunut ja rapistunut"

– Tilanne on vakavan itsetutkiskelun paikka, mitä on keskustassa myös tehty, Viljanen toteaa.

– Olemme pitkään kantaneet hallitusvastuuta Suomen asioista, ja paljon hyvääkin on saatu aikaiseksi. Mutta sitten kun kansan luottamus on ohentunut ja rapistunut huomattavasti kahdeksan vuoden aikana, niin totta kai me pysähdymme tutkiskelemaan, mistä se johtuu ja mikä on tässä ajassa keskustan asema ja rooli.