Vaalihäviö vie keskisuurilta puolueilta myös rahat – näin paljon vaalitulos muuttaa puoluetuen määrää

Eduskuntavaalit aiheuttivat jälleen ison vallan uusjaon ja tuon uusjaon lopputulos selviää vasta, kun hallitusneuvottelut on saatu päätökseen. Se, mikä jo nyt kuitenkin tiedetään on, että osa puolueista tahkosi vaaleilla valtavan määrän rahaa, kun taas toiset menettävät sitä roppakaupalla. Kyse on tietenkin puoluetuesta.