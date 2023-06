Presidentti Niinistö uudelle hallitukselle: "Suomen talous on heikolla uralla"

– Sota Ukrainassa on siirtynyt uuteen, aiempaakin intensiivisempään vaiheeseen. Euroopan turvallisuus ja tulevaisuus on koetuksella, Niinistö totesi.

Presidentin mukaan Suomen on jatkettava vahvaa Ukrainan tukemista ja integroitava puolustustaan Naton rakenteisiin.

– Muitakin painavia haasteita on edessänne. Suomen talous on heikolla uralla. Tarvitaan uutta kasvua ja pysymistä teknologisen kehityksen rattailla. Pienen kansan elinehto on osaaminen ja esteetön pääsy globaaleille markkinoille, Niinistö linjasi.