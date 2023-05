Vihreiden puheenjohtajaehdokkaat halusivat tehdä pesäeroa vasemmistolaiseen talouspolitiikkaan

– Tukijoukkoni on kasaantunut tosi erilaisista ihmisistä. Vahvuuteni on se, että mielestäni pystyn kokoamaan joukkueen ja luomaan joukkuehenkeä, sanoi Virta, joka kertoo saaneensa tukijoikseen sekä kokoomuksen että vasemmistoliiton entisiä äänestäjiä.

Vihreä siirtymä sanoitettava paremmin

– Kyllä kriisien varjolla rahaa myös jaettiin välillä vähän turhan hölläkätisesti. Me olimme siitä huolissamme. Ajattelen, että me olisimme voineet sitä rohkeammin kritisoida, Hyrkkö sanoi.

Virta sanoi, että vihreiden on käytävä talouskeskustelua kahdella tasolla. On puhuttava tulevaisuuden suurista linjoista, jotka kytkeytyvät muun muassa ilmastonmuutokseen ja vihreään siirtymään, mutta puolue ei voi myöskään jättäytyä pois nykyhetken talouskeskustelusta.

– Jos talous ei kasva ja tuottavuus ei lisäänny, me emme kykene tätä hyvinvointiyhteiskuntaa pyörittämään. Meidän velkamäärämme on valtava ongelma, sitä ei ehkä riittävästi sanottu ääneen vaalien alla, paalutti Virta, jota on pidetty talouspoliittisesti puolueen oikeistosiipeen kuuluvana.

– On inhimillistä, että muutos pelottaa. Se on vielä pelottavampaa, jos sitä muutosta ei ymmärrä. Jos me jäämme puhumaan vihreästä siirtymästä, me emme voi olettaa, että jokainen ymmärtää, mitä se tarkoittaa varsinkaan tilanteessa, jossa perussuomalaiset kertoo kaikilla somekanavilla, miten se heikentää jokaisen elintasoa.