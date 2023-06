Näin Sofia Virta haluaa uudistaa vihreitä puheenjohtajana: "Pitää karsia ja purkaa mielikuvia"

– Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää karsia ja purkaa mielikuvia siitä, että (vihreiden kannattajan) pitäisi olla tietyltä alueelta, tietystä taustasta tai niin edespäin. Ei pidä paikkaansa, meillä on ihmisiä tosi erilaisista lähtökohdista, Virta aloittaa.

– Toinen, mitä me mielestäni jo hienosti aloitimme puoluekokouksessa kaikki yhdessä, on että puhutaan laajemmin teemoista. Ympäristö-, ilmasto- ja luontokysymykset ovat varmasti vahvuutemme edelleen, ja niistä tullaan pitämään kiinni. Mutta näytään enemmän talouskeskustelussa, sotekeskustelussa, koulutus- ja turvallisuuskysymyksissä ja niin edelleen, Virta luettelee.

Jo aikaisemmin Virta on kertonut, että hänen tavoitteenaan on palauttaa vihreille seuraavissa eduskuntavaaleissa nyt menetetyt paikat sekä haastaa pääministeripuolueita kymmenen vuoden päästä. Virran mielestä on selvää, että vihreissä halutaan muutosta.