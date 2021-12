Keskity jouluhössötyksen keskellä olennaiseen – muista nämä, kun hyppäät lähipäivinä ratin taakse

Vastaus: Jouluhössötyksen keskellä autoiltaessa on tärkeää muistaa keskittyä olennaiseen – ajamiseen. Turha kiire on syytä jättää pois siitä riippumatta, ajetaanko lyhyttä asiointiajoa vai ollaanko sivaltamassa pidempää siivua.

Joulun aikaan liittyy paljon stressiä, kiirettä ja erilaisia tunteita, jotka valtaavat helposti kuljettajan mielen. Jos keskittyminen herpaantuu ja vielä käytetty nopeus on olosuhteisiin tai tilanteeseen liian suuri, alkaa riskikasauma olla sitä luokkaa, että aika herkästi napsahtaa.

Pysäköintialueella kävelyvauhtia ja peruuttamista välttäen

Joulua edeltävinä viikkoina ostoskeskusten pysäköintialueilla ja niiden läheisyydessä on usein melkoinen härdelli. Tällöin tarkkuutta tarvitaan.

Pysäköintialueella ajettaessa on syytä käyttää ajoväyliä. Oikomalla viistosti ruuturivistöjen läpi yllättää helposti muut pysäköintialueella liikkuvat. Ruuturivistön läpi oikova katsotaan ruudusta lähtijäksi, jolloin hänellä on väistämisvelvollisuus.

Pääsääntöisesti pysäköintialueen ajoväylien väliset risteykset ovat tasa-arvoisia, jos liikennemerkein ei ole muuta mainittu. Väylien välisten leveyserojen ei pidä antaa hämätä ja sortua näin kuvitteelliseen etuajo-oikeuden tunteeseen. Omista oikeuksista on kuitenkin oltava valmis luopumaan tarvittaessa vaaran tai vahingon välttämiseksi.

Pysäköintipaikka kannattaa valita sellaisesta paikasta, missä pääsee ajamaan ensimmäisen pysäköintiruudun läpi seuraavaan. Näin välttyy peruuttamiselta sekä pysäköitäessä että matkaa jatkettaessa. Peruuttaminen on aina riski.

Muista ruuduista lähtevien on väistettävä ajoväylällä olevaa ruutuun peruuttajaa, kun taas pois ruudusta peruutettaessa pitää väistää ainakin molemmista suunnista lähestyvää risteävää liikennettä sekä havainnoitava myös, ettei vastakkaisesta ruudusta ole joku lähdössä samaan aikaan.

Ennen pidemmälle matkalle lähtöä

Jos joulua on tarkoitus lähteä viettämään pidemmälle, on tärkeää varmistaa auton toiminta ja turvallisuus. Auton lasit on syytä puhdistaa huolellisesti sisältä ja päältä. Lasinpesunestesäiliö tulee täyttää riittävästi pakkasta kestävällä, laadukkaalla nesteellä.