Laki sallii auton töötin käyttämisen hyvin kyseenalaisella tavalla – älä ota tavaksi: "Aiheuttaisi mahdollisesti provosoitumista"

Ajoneuvolla ajettaessa on annettava ääni- tai valomerkki taikka muulla tavalla on kiinnitettävä muiden tienkäyttäjien huomiota, jos se on vaaran välttämiseksi tarpeen. Muutoin äänimerkin saa antaa vain taajaman ulkopuolella ohitettaessa. Äänimerkki ei saa kestää pidempään kuin on tarpeen.