Jos on aina ajanut vain nastarenkailla, mitä pitää huomioida, kun alla onkin kitkat? Tällaiselle tielle ammattimies ei lähtisi kitkoilla ollenkaan

Merkki ja malli rengastyyppiä olennaisempia

Valitse pohjoismaisiin oloihin tarkoitetut kitkarenkaat

Vaikka talvirenkaan minimiurasyvyysvaatimus on 3 millimetriä, on se järkevää uusia viimeistään, kun pintaa on jäljellä 5 milliä tai vähemmän. Olennaista on myös huomata, että vaikka kitkarenkaiden ympärivuotinen käyttö on mahdollista, se ei missään tapauksessa ole järkevää. Kitkarengas on kesärengasta velttorunkoisempi ja valmistettu talvipitoon optimoidusta pehmeästä kumiseoksesta. Sen käytös saattaa yllättää kuljettajan kesäkeleillä – varsinkin ääritilanteissa, joissa sen ohjattavuus on kesärengasta epätarkempi ja jarrutusmatka pidempi.