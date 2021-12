Ammattimies kehottaa tarkistamaan nämä asiat, kun haet auton määräaikaishuollosta – "Valitettavasti täyttä totta"

Kysymys: Mitä tarkastuksia autolle kannattaa tehdä sen jälkeen, kun se on tullut huollosta? Voiko aina luottaa siihen, että kaikki on tehty viimeisen päälle hyvin vai pitääkö varautua jonkinlaisiin yllätyksiin?

Vastaus: Harva tulee ajatelleeksi, että autoon pitäisi tehdä tarkastuksia heti monta sataa euroa maksaneen määräaikaishuollon jälkeen. Tämä on kuitenkin valitettavasti täyttä totta.

Kun noutaa autoa huollosta, kannattaa tutustua huolellisesti huoltokirjan merkintöihin. Mittarilukema, päivämäärä, huollon nimi sekä asianmukainen kuittaus kera leiman tulisi vähintään löytyä.

Yhä useammassa autossa huoltokirja on nykyään sähköinen. Sähköisen huoltomerkinnän lisäksi huoltoneuvoja antaa paperille tulostetun tositteen suoritetuista huoltotoimenpiteistä auton hakijalle. Tosite kannattaa arkistoida huolellisesti, sillä niistä saa kerättyä itselleen paperisen huoltokirjan, jonka avulla pystyy esittelemään auton huoltohistorian aikanaan, kun autoa on myymässä eteenpäin.

Jos auton on huollattanut niin sanotussa monimerkkikorjaamossa, on huoltotositteen säilyttäminen tärkeää myös takuun säilymisen kannalta. Vaikka monimerkkikorjaamo olisikin tehnyt merkinnän sähköiseen huoltokirjaan, ei siitä välttämättä käy ilmi tehdyt huoltotoimenpiteet samalla tarkkuudella kuin tositteesta. Näin ollen tositteen tiedot saattavat olla avainasemassa, kun jotain vikaa haluttaisiin korjata takuuseen.

Varmista huoltoneuvojalta nämä

Huoltotiskillä on syytä varmistaa ja kirjoittaa ylös, mitä moottoriöljyä moottoriin on laitettu ja jos jäähdytinneste on vaihdettu, mitä nestettä on käytetty. Usein näitä tietoja ei valitettavasti löydy huoltodokumenteista.

Sekä moottoriöljyn että jäähdytinnesteen osalta lisäystarve saattaa olla ajankohtainen huoltojen välillä ja ainakin itse pyrin aina lisäämään täsmälleen samaa öljyä tai nestettä, joita järjestelmissä jo ennestään on. Oikeita aineita kannattaakin hankkia valmiiksi, jotta niitä on helposti saatavilla sitten, kun lisäystarve on ajankohtainen.

Olennaista on myös kysäistä huoltoneuvojalta autoa noudettaessa, onko huollon yhteydessä siitä irrotettu pyöriä. Mikäli on, pitää pyörät jälkikiristää noin 100–200 kilometrin ajon jälkeen. Hyvään asiakaspalveluun periaatteessa kuuluisi, että huoltoneuvoja tästä oma-aloitteisesti asiakasta informoisi. Omalla kohdallani ei ole kuitenkaan milloinkaan näin tapahtunut.

Tarkasta nämä siirtyessäsi huoltotiskiltä autolle

Kun sitten pääsee huoltotiskiltä autolle, on syytä varmistaa, että auton huoltoilmaisin on nollattu.

Ennen ajoon lähtöä pitää vielä tarkastaa ja säätää ajoasento – siis istuin, ohjauspyörä ja peilit. Usein autolla ajanut huoltomies on erikokoinen ja joutunut ymmärrettävästi kajoamaan säätöihin. Jos virheellisen ajoasennon huomaa vasta ajaessaan, esimerkiksi ensimmäisessä jarrutuksessa, saattaa aiheutua vaaratilanne.

Välillä näkee, että osa kuljettajista yrittää säätää ajoasentoa myös ajaessaan. Näin ei tule missään tapauksessa toimia, sillä esimerkiksi istuimen mekaanisen etäisyyssäädön vapauttaminen saattaa loivassakin ylämäessä aiheuttaa istuimen liukumisen taakse, jolloin kuljettaja ei enää ylety kunnolla hallintalaitteisiin. Myös yllättävä jarrutustilanne kesken säädön aiheuttaa vastaavan tilanteen.

Jos autoon on huollossa tehty ohjelmistopäivityksiä, saattavat sen asetukset olla muuttuneet perusasetuksiin. On esimerkiksi mahdollista, että osa avustinjärjestelmistä ei olekaan aktivoituneina ennen kuin kuljettaja taas kytkee ne toimintaan. Ikävien yllätysten välttämiseksi avustinasetukset ja vastaavat onkin syytä säädellä uudelleen omien mieltymysten ja tottumusten mukaisiksi.

Viimeistään kotona on syytä tsekata nämä

Niin erikoiselta kuin se kuulostaakin, myös neste- ja öljymäärät on syytä tarkastaa heti huollon jälkeen. Itse olen törmännyt lyhyehkön ajalla sisällä kahdesti tilanteeseen, että moottoriöljyä on öljynvaihdossa laitettu autoon 7–8 desilitraa liikaa – siis selvästi yli öljytikun ylämerkin. Toisaalta välillä näkee öljypinnan olevan heti huollon jälkeen min- ja max-merkkien puolivälissä tai jopa sen alapuolella. Jos auto kuluttaa öljyä, saattaa lisäystarve tulla tällöin huomattavasti odotettua aiemmin. Sekä öljytikussa olevan alarajan alittaminen että ylärajan ylittäminen ovat autolle haitallisia.

Omakohtaista kokemusta on myös siitä, että huollossa auton jäähdytinnestesäiliöön lisätään nestettä tarpeettomasti samalla ylitäyttäen säiliö. Näin ollen myös jäähdytinnestemäärä on syytä tarkastaa heti huollon jälkeen.

Mikäli öljy- tai nestemäärät eivät ole oikeat, on asiasta syytä reklamoida välittömästi ja vaadittava korjaamoa hoitamaan asia kuntoon.

Useampi autonvalmistaja antaa autolle suositusrengaspaineita erilaisiin käyttötarpeisiin. Tyypillisesti on määritelty suosituspaineet erikseen pienellä kuormalla ja isolla kuormalla ajettaessa. Lisäksi osassa autoja on annettu muitakin painesuosituksia, kuten esimerkiksi niin sanotut eco-paineet. Itselläni on tapana ajella eco-paineilla ja talvirenkaissa käyttää vielä 0,2 baria autonvalmistajan suositusta korkeampia paineita, koska lämpötilan laskiessa renkaiden paineet laskevat 0,1 baria kymmentä lämpöastetta kohti.