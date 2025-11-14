Kohuun joutunut Kelan pääjohtaja suunnittelee sometaukoa.

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen saattaa laittaa tilinsä viestipalvelu X:ssä tauolle marraskuun kahdeksi viimeiseksi viikoksi. Hän kertoi asiasta torstaina illalla julkaisemassaan X-päivityksessä.

Lehtonen sanoo olevansa "melko lailla matkoilla" ensi maanantaista kuun loppuun asti. Hän aikoo todennäköisesti deaktivoida tilinsä vaimonsa ja äitinsä suosituksesta siksi, ettei hänelle tulisi "kiusausta liikaa viestitellä" ja jotta hän pääsisi itsekin rauhoittumaan mediaryöpytyksen jälkeen.

Mediaryöpytyksellä Lehtonen viitannee uutisointiin hänen Kelan henkilöstöön liittyvistä kommenteistaan. Kun osa Kelan työntekijöistä arvosteli etätyölinjauksen kiristymistä, Lehtonen sanoi julkisuudessa, ettei Kelalla ole nykyisessä työvoimatilanteessa tarvetta pitää "ihan viimeisen päälle" kiinni työntekijöistään.

Lehtonen jakoi X:ssä Ylen analyysin, jossa katsottiin, ettei Lehtonen ole väärässä. Analyysin mukaan Lehtoselta puuttuu sordiino, jolla hän muotoilisi ajatuksensa suututtamatta työntekijöitä. Sordiino on soittimeen liitettävä hiljentävä lisäosa.