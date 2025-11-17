Kohujohtaja pitää taukoa sosiaalisesta mediasta.
Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen näyttäisi poistuneen viestipalvelu X:stä. Lehtosen tiliä ei enää maanantaiaamuna löytynyt.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.
Lehtonen totesi viime viikolla, että aikoo harkitsevansa taukoa sosiaalisesta mediasta, sillä on "melko lailla matkoilla" parin viikon ajan (17.–31.11.). Sometaukoa Lehtoselle olivat alun perin ehdottaneet Lehtosen äiti ja vaimo.
Lehtonen joutui viime viikolla kohun keskelle Kelan etätyökiristyksiin liittyvien kommenttiensa takia.
Lehtonen totesi muun muassa, ettei Kelalla ole nykyisessä työvoimatilanteessa tarvetta pitää "ihan viimeisen päälle" kiinni työntekijöistään.