Lehtonen saapui tänään torstaina aamupäivällä median eteen kertomaan 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta. Pääjohtaja kertoi ensimmäisiä tietoja kokeilun asiakasmääristä, asiakkaiden käyttämistä palveluista ja kokeilun kustannuksista.

Lehtosen johdolla Kelassa linjattiin vastikään, että työntekijöiden on ensi vuoden alusta alkaen käytävä toimistolla vähintään kerran viikossa tai neljä kertaa kuukaudessa. Osa henkilöstöstä on kokenut linjauksen joustamattomaksi.

Lasse Lehtonen oli vähäsanainen tiedotustilaisuudessa. Häneltä ei saatu vastauksia toimittajien kysymyksiin tulehtuneesta tilanteesta Kelassa.

Pääjohtaja Lehtonen ei vastannut itseään koskeviin kysymyksiin vaan delegoi vastaamisen vieressään seisoneelle viestintäjohtajalle. Katso vaivaannuttava tilanne videolta!

Lehtonen vastasi tilaisuuden lopuksi median kysymyksiin, joista moni ei koskenut niinkään valinnanvapauskokeilua, vaan viime aikoina vellonutta etätyökohua.

Iltalehden toimittaja kysyi alkuun Lehtoselta, millä tavalla pääjohtajan anteeksipyyntö esitettiin ja miten siihen on reagoitu.

Lehtonen reagoi vähäsanaisesti ja silmin nähden vaikeana – kysymys ei ollut mieluinen.

Hän ohjasi kysymyksen välittömästi toisaalle.

– Niin kuin me ollaan sovittu, näitä asioita kommentoi meidän hallituksen puheenjohtaja. En tähän sen enempää vastaa. Mutta meillä on täällä viestintäjohtaja paikalla, jos haluat kertoa millä tavalla tätä tiedotusta on hoidettu, Lehtonen sanoi.

Tämän jälkeen median eteen asteli Kelan viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki .

– Sama vastaus kuin edelliseen. Hallituksen puheenjohtaja kommentoi tätä. En lähde sitä tässä yhtään enempää kommentoimaan. Meillä on henkilöstön edustusta tosiaan sekä hallituksessa, että johtoryhmässä. Yritetään suoria kontakteja lisätä.

Lehtoselta löytyi tiedotustilaisuudessa Kelan työntekijöistä hyvääkin sanottavaa: syyskuussa alkanut kokeilu on hänen mukaansa onnistunut hyvin ja se on osaavan henkilöstön ansiota, hän totesi.