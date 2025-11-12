Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen pyytää anteeksi sanavalintojaan etätyölinjauksista syntyneen julkisen keskustelun yhteydessä.

Kelan hallitus käsitteli Lehtosen toimintaa tänään kriisikokouksessaan.

Kelan hallitus oli yksimielinen siitä, ettei Lehtosen viestintä ole ollut onnistutta, eikä ole mennyt "ihan putkeen", kertoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas MTV Uutisille.

– Hänen sanomisistaan on voinut saadan kuvan, ettei se haittaa, jos kelalaisia lähtee talosta, koska kyllähän uusia aina tilalle saadaan. Tästä on voinut saada kuvan, ettei Kelan asiantuntijoiden asiantuntemusta arvosteta.

Kiukas kertoo viittaavansa etenkin Lehtosen kommentteihin HS:n haastattelussa, jossa Lehtonen sanoi, ettei Kelassa ole erityistä tarvetta pitää omasta henkilökunnasta kiinni ”ihan viimeisen päälle”.

Kelan tiedotteessa Lehtonen pyytää anteeksi sanavalintojaan ja korostaa arvostavansa kelalaisten ammattitaitoa.

– Selvää on, että sanavalintani tässä keskustelussa eivät ole olleet onnistuneita. Kommenttini eivät ole osoittaneet sitä arvostusta, jonka Kelassa työskentelevät ammattilaisemme ansaitsevat, ja sitä pyydän anteeksi. Tässä minulla on pohdinnan paikka, Lehtonen sanoo tiedotteessa.