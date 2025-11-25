Kelan hallitus on MTV Uutisten tietojen mukaan päättänyt esittää ulkopuolisen konsultin palkkaamista, jotta Kelan johtamisesta saataisiin kattava kokonaiskäsitys. Asiasta on määrä päättää torstaina Kelan valtuutettujen kokouksessa.
Kela on viime aikoina pysynyt otsikoissa pääasiassa sen työntekijöiden etätyösäännöistä syntyneen kohun takia.
Erityisesti tikunnokkaan on nostettu Kelan tuore pääjohtaja Lasse Lehtonen, jonka lausuntoja on pidetty turhan jyrkkinä ja laitoksen työilmapiiriä hankaloittavina. Lehtonen joutui pyytämään kommenttejaan jopa anteeksi.
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Kelan työilmapiiristä ja johtamisesta on tullut kyselyitä ja valituksia sekä laitoksen sisältä että ulkopuolelta.
Maanantaina ja tiistaina Tallinnassa tutustumis- ja kokousmatkalla ollut Kelan hallitus onkin MTV Uutisten tietojen mukaan päättänyt esittää ulkopuolisen selvittäjän tekemää selvitystä Kelan johtamisesta.
Lue myös: Kelan etätöistä leimahti riita – MTV Uutiset selvitti: Myös muissa valtion virastoissa lähitöitä vaaditaan yksi päivä viikossa
Kelan johtamisesta halutaan oikea tilannekuva
Muutaman viikon kestävää ulkopuolista pikaselvitystä perustellaan tiettävästi kuitenkin laajemmin kuin pelkästään pääjohtajan toiminnalla.