Äitiysavustuksen arvo nousee 40 eurolla vuonna 2026. Osalle äitiyspakkauksen valitsevista korotus tulee rahana.

Äitiysavustuksen arvo nousee 210 euroon nykyisestä 170 eurosta, kertoo Kela. Korotetun äitiysavustuksen saavat ne perheet, joiden laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivämäärä on 1. huhtikuuta tai sen jälkeen.

Äitiysavustus on joko äitiyspakkaus tai rahasumma.

Muutoksen alkuvaiheessa käytössä on vielä 170 euron äitiyspakkaus, joten sen valitseva Kelan asiakas saa lisäksi 40 euron rahasumman. Seuraavan äitiyspakkauksen hankinta-arvo on 210 euroa, ja kun se tulee jakoon, 40 euron rahasumma poistuu.

Äitiysavustusta voi hakea Oma Kela -verkkopalvelussa kuten tähänkin saakka. Kela ottaa korotuksen huomioon ratkaisuissaan automaattisesti.

Valtioneuvosto hyväksyi korotuksen istunnossaan tiistaina. Hallitus päätti korottaa äitiysavustuksen arvoa äitiyspakkauksen nousseiden hankintakustannusten takia.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan korotus auttaa turvaamaan äitiyspakkauksen tuotteiden laadun ja kotimaisuusasteen. Lisäksi korotuksen ansiosta perheiden toiveisiin pakkauksen sisällöstä voidaan vastata aiempaa paremmin.