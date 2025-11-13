Henkilöstön suututtanut Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen kuvailee kautensa sujuneen tähän mennessä ihan hyvin.

Lehtonen aloitti Kelan pääjohtajana kesäkuussa. Viime viikolla Iltalehti uutisoi Lehtosen käytöksen "kuohuttavan" Kelassa, ja eilen Lehtonen julkaisi anteeksipyyntönsä epäonnistuneista sanavalinnoista.

MTV Uutiset kysyi Lehtoselta, miten hän kokee tähänastisen kautensa Kelan pääjohtajana sujuneen.

– Ihan hyvin on mielestäni mennyt. On tietysti paljon uutta opeteltavaa, ja olen käynyt eri puolilla Suomea tapaamassa henkilöstöä, ja tutustunut eri toimintoihin, Lehtonen kommentoi valinnanvapauskokeilua koskevan tiedotustilaisuuden jälkeen.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas sanoi eilen