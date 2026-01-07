Uuden äitiyspakkauksen kilpailutus ehdittiin jo tehdä, ennen kuin äitiysavustuksen nostosta päätettiin viime vuoden loppumetreillä. Siksi nyt on käynnissä uusi kilpailutus lisävaatteista.

Hallitus päätti korottaa äitiysavustusta 210 euroon nykyisestä 170 eurosta. Korotetun avustuksen saavat perheet, joiden laskettu aika tai adoptiolapsen hoitoon nimeämisen päivämäärä on 1. huhtikuuta tai sen jälkeen.

Tuotteet valitaan lopullisesti sitten, kun tarjoukset ovat saapuneet ja päästään vertailemaan tuotteita. Joskus on käynyt niinkin, että jostain tietystä tuotteesta ei ole tullut yhtään tarjousta.

Petäjä kertoo, että kilpailutuksen kriteerit ovat laatu ja hinta. Kotimaisia tuotteita ei voida asettaa kilpailutuksessa etusijalle, koska hankintalain perusteella tarjoajia pitää kohdella tasavertaisesti riippumatta siitä, mikä on tarjoajan kotimaa tai tuotteiden valmistusmaa.

– Tuntuu, että Suomessa ei ehkä tänä päivänä enää hirveästi valmisteta vauvanvaatteita tai näitä muita tuotteita, tai jos valmistetaan, niitä ei tarjota meille.