Nyt puhuu törkysomettelua varoituksista huolimatta jatkanut Rääkkylän kunnanjohtaja: "Kiistän vahvasti olleeni härski" Kuvassa Rääkkylän kunnantalo ja kunnanjohtaja Esko Rautiainen. AOP, ESKO RAUTIAINEN, KUVANKÄSITTELY: MTV. Julkaistu 49 minuuttia sitten Joonas Mustonen joonas.mustonen@mtv.fi Pohjoiskarjalaisen, noin 1 850 ihmisen Rääkkylän kunnasta kuuluu kummia, taas. Kunnanjohtaja Esko Rautiainen on toistamiseen tikunnokassa ja tällä kertaa myös lankulla kuin merirosvolaivalla. Joensuulainen Karjalainen-lehti kertoi ensimmäisenä Rautiaisen viimeaikaisista viesteistä Threads-viestialustalla. Sen jälkeen Rautiainen ja hänen härskit viestinsä nousivat valtakunnan otsikoihin. Lue lisää: Karjalainen: Rääkkylän kunnanjohtaja on jatkanut härskien viestien lähettelyä Rautiainen oli kirjoittanut esimerkiksi erääseen marraskuun alun julkaisuun, jossa pyydettiin keksimään oman etunimen ensimmäisen kirjaimen mukaista tekemistä sänkyyn. Esko oli pamauttanut, että "esileikkiä ennen ejakulaatiota".





Rautiainen ei itse pidä viestittelyään asiattomana, eikä hän Threadsissa kirjoittele kunnanjohtajana, vaan Esko Rautiaisena, hän toteaa MTV Uutisille.

Rautiaisen Threads-tilillä on kuitenkin päivityksiä muun muassa tilaisuuksista, joihin hän on osallistunut nimenomaan kunnanjohtajana.

Kyseenalaisia viestejä on Karjalainen-lehden arvion mukaan vähemmän kuin X:ssä, ja ne ovat sävyltään "kiltimpiä". Rautiainen kirjoitti vielä viime vuoden keväällä viestipalvelu X:ään ennen kuin siirtyi Threadsin puolelle.

"Seksuaalisuus on osa meitä"

Päästetään kunnanjohtaja itse ääneen.

Pitääkö Rääkkylän kunnanjohtajan rääkkyä? Rääkkyä tarkoittaa kovan tai epämääräisen äänen pitämistä.

Rautiainen toteaa, että kunnanjohtaja on kunnan edunvalvoja, joka neuvottelee, sopii ja pitää kiinni kunnan eduista. Siinä mielessä kyllä.

Mitä tulee sosiaaliseen mediaan, niin Rautiainen ei mielestään ole rääkkynyt.

– Kiistän vahvasti olleeni härski. En ole ahdistellut ketään, enkä ole kirjoittanut rasistisesti. Mitään rikollista, mitään sopimatonta siellä ei ole. Ei kukaan ole Threadsissa väittänyt, että olen loukannut.

Rautiainen kertoo leikkineensä sanoilla, olleensa rehellinen omilla kasvoillaan.

– En ole mihinkään nimimerkkipelleilyyn lähtenyt. Seksuaalisuus on osa meitä. Eikö siitä voi puhua vai onko se tabu? Pitäähän siitä voida puhua osana sananvapautta, Rautiainen toteaa.

Aito hämmennys

Rautiainen kuulostaa puhelimessa aidolta ja vilpittömästi hämmentyneeltä viesteistä syntyneestä kohusta.

Vilpittömältä vaikuttavat myös Rautiaisen omalle someseinälle päivittämät julkaisut: On kirjoitusta painonpudottamisesta, talven tulosta Rääkkylään, MM-rallista, auton pesemisestä, Helsingin Sanomien uutisvisojen helppoudesta, pippuripihvin parhaudesta, kuntosaliharjoittelusta, kampanisujen leipomisesta ja muista 65-vuotiaan miehen arkisista askareista.

Rehellistä, voisi todeta.

– Lapsuuden kodissa opetettiin rehellisyyteen, Rautiainen kertoo.

Mahtaako Rautiainen vastata rehellisesti siihen, että saako hän nyt potkut kunnanjohtajan tehtävästä.

Rautiainen sai varoituksen kunnanhallitukselta jo viime vuoden keväällä asiattomasta kirjoittelusta viestipalvelu X:ssä.

Tuolloin Rautiainen kirjoitteli muun muassa, että "setämiehetkin tykkää piparista", siteerasi kirjailija Veikko Huovisen romaanihahmoa kirjoittaessaan "näteistä tissinmoikuloista" sekä kommentoi erääseen kuvaan "namupylly".

– Olen keskustellut lyhyesti kunnanhallituksen kanssa. Olen nyt täällä Imatralla [koulutuksessa]. En osaa sanoa [jatkosta] , kunnanjohtaja Esko Rautiainen toteaa.

"Aina rehellisesti"

MTV ei tavoittanut Rääkkylän kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Laasosta kommentoimaan.

Helsingin Sanomille (HS) Laasonen oli kommentoinut, ettei Rautiaisen käytös ole sopivaa kunnanjohtajan asemassa.

– Valitettava asia kunnan ja kuntalaisten kannalta. Hänhän on kunnan esikuva. Ja kun tehdään omalla nimellä ja omalla kuvalla vielä. Heti on yhdistettävissä meidän kuntaamme, Laasonen kommentoi Helsingin Sanomille.

Laasonen totesi HS:lle, että kunnanhallituksen tavoite on kokoontua vielä ennen viikonloppua puimaan Rautiaisen tapausta.

Varmaa on, että Rautiaisen tapaus jollakin tapaa ratkeaa, mutta kuinka Esko Rautiainen aikoo viestiä jatkossa somessa?

– Aina omilla kasvoilla ja aina rehellisesti.