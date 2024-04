Kelan laskelmat: Näin etuuksien leikkaaminen vaikuttaa työn vastaanottamiseen

Näin laskema tehtiin: Kelan asiantuntijat laskivat SISU-mikrosimulointimallilla, miten kuluvan vuoden sosiaaliturvan ja verotuksen muutokset yhdessä vaikuttavat Kelan työttömyysturvaa saavien rahallisiin kannustimiin ottaa vastaan työtä.

Tarkasteluun valittiin kaksi helsinkiläistä esimerkkitaloutta: toinen on yksinasuva ja toinen yhden päiväkoti-ikäisen yksinhuoltaja.

Vertailun mittarina on käytetty efektiivistä työllistymisveroastetta.

Mittari kuvaa sitä, kuinka paljon käytettävissä olevat tulot tosiasiassa muuttuvat, kun kotitalous lisää työssäkäyntiä, jonka seurauksena kotitaloudelle maksetaan vähemmän sosiaalietuuksia ja verot lisääntyvät.

Jos esimerkiksi palkkatulot kasvavat 1 000 euroa, mutta käytettävissä olevat tulot kasvavat lopulta vain 400 euroa, efektiivinen työllistymisveroaste on 60 prosenttia.