Raportti: Köyhimmät kärsisivät sosiaaliturvaleikkauksista eniten

Tulot on muodostettu laskemalla yhteen kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot ja jakamalla summa kotitalouden kulutusyksiköiden määrällä.

Voimakkaimmat vaikutukset työttömiin ja opiskelijoihin

THL:n arviossa on huomioitu se, että kaikkein pienituloisimmille toimeentulotuki korvaisi leikkaukset.

Leikkaukset osuisivat myös eläkeläisiin

Indeksijäädytyksiä on käytetty Suomessa aiemminkin. Nyt niillä on THL:n mukaan kuitenkin hyvin suuri taloudellinen vaikutus sosiaaliturvaa saaviin ihmisiin ja perheisiin, sillä hintojen nousu on ollut nopeaa.