Kela: Tukipäätöksessä ei kerrota enää ratkaisun tekijän nimeä – taustalla 200 uhkatilannetta vuodessa

Kelan päätöksissä on yleensä allekirjoituksena sen ratkaisuasiantuntijan nimi, joka on käsitellyt asiakkaan hakemuksen. Tässä kuussa on kuitenkin alkanut kokeilu, jonka ajan perustoimeentulotuen päätöksissä ei ole ratkaisuasiantuntijan nimeä, vaan allekirjoittajana on Kansaneläkelaitos.