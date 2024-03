"Olen itkenyt kaksi viikkoa" – viisi suomalaista kertoo mitä heille käy, kun leikkuri iskee Kelan etuuksiin

MTV on nähnyt Tiinan saamat tukipäätökset. Tiina ja muut haastateltavat esiintyvät jutussa etunimellään aiheen arkaluontoisuuden takia, mutta heidän henkilöllisyytensä on MTV:n tiedossa.

Iskee yksinhuoltajiin ja työttömiin

"Olen itkenyt kaksi viikkoa"

Aiemmin vuokra on ollut 850 euroa, mutta vuokranantaja on nousseiden kustannusten takia nostamassa vuokraa.

Satu pelkää lapsiensa kärsivän

Satu asuu kolmen lapsensa kanssa kaupungin asunnossa, jossa lapsilla on omat huoneet ja hän itse nukkuu olohuoneessa. Silti asunto on Kelan päätöksen mukaan liian iso asunto perheelle.

Osuu myös opiskelijoihin

Kesäksi hän on menossa töihin kotikaupunkiinsa, mutta on jo nyt etsinyt opiskelupaikkakunnalta mitä tahansa osa-aikatyötä opiskelun ohelle. Sitä ei ole kuitenkaan löytynyt.

– Tilanne tuntuu toivottamalta. Ainoa ratkaisu on miettiä kimppakämppää, jos ei muuta löydy. Onneksi muitakin on tässä samassa tilanteessa, Julia toteaa.

Juuso kutsuu päättäjät katsomaan leipäjonoa

Helsingissä asuva ja opiskeleva Juuso on aiemmin saanut opintotukea, mutta nyt saa kuntoutustukea. Kuntoutustuki on korkeampi kuin opintotuki, joten vaikka asumistuen määrä on laskenut, kuukausittainen etuusmäärä on pysynyt samana.