"Ihmiset jäävät tyhjän päälle": Hallituksen tavoite puolittaa toimeentulotuen saajien määrä tyrmätään täysin epärealistisena

Sosiaaliturvan osalta Petteri Orpon (kok.) hallitus on tähän mennessä toteuttanut tai päättänyt säästöjä liki kahden miljardin euron edestä. Tutkijat pelkäävät niiden lisäävän suomalaisten välistä eriarvoisuutta entisestään karuin seurauksin.

Leikkaukset ovat alkaneet jo konkretisoitua ihmisten arjessa. Vuokravelkoja ja peräti häätöjä. Helsingissä häätöjen määrä on kasvanut kolmanneksella vuoden takaisesta, asumisneuvonnassa uusien asiakkaiden määrä on noussut 50 prosentilla.

– Kohtuuhintaisia asuntoja on liian vähän tarjolla pääkaupunkiseudulla. Monen perheen asumismenot ylittävät Kelan asumistuen ja Kelan perustoimeentulotuen rajat.

– Kela ohjaa asiakkaita asumisneuvontaan hakemaan halvempia asuntoja, joita on todella vaikea löytyy pääkaupunkiseudulta, kertoo Helsingin kaupungin nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela .

Vailla vakinaista asuntoa -järjestössä työskentelevä Tii Juden kertoo, että ihmisten hätä toimeentulosta on todellinen.

– Enenevissä määrin yhteydenottoja asumisneuvontaan on tullut myös työssäkäyviltä henkilöiltä, sanoo Juden.

Varsinais-Suomesta kerrotaan MTV Uutisille, että työikäisten henkilöiden osalta tammi-syyskuussa oli yhteensä 6557 sosiaalihuoltolain mukaista ilmoitusta ja yhteydenottoa. Tämä on 2500 enemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla.

Ministeriön mukaan hallitus on päättänyt tai jo tehnyt säästöjä sosiaaliturvaan vajaalla kahdella miljardilla eurolla. Luvussa on huomioitu säästöjen aiheuttamat lisäkustannukset muun muassa toimeentulotuessa. Muutosten arvioidaan vahvistavan työnteon kannustimia ja työllisyyttä.

– Se motiivi, mikä on näiden asumistuen leikkausten takana on se, että se vaikuttaisi vuokrien hintaan, sellaista ei ole nähtävissä tai tapahtunut. Asunnot ovat yhtä kalliita nyt kuin ennenkin ja siellä on nyt yhä suurempi joukko kilpailemassa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista tällä hetkellä, toteaa THL:n johtava tutkija Anna-Maria Isola.