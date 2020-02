Asiantuntijat neuvovat: Älä tee näitä virheitä työnhaussa!

Tärkein valtti nykyajan työelämässä on ManpowerGroup Oy:n liiketoimintajohtajan Anne Koivusaaren mielestä kognitiivinen joustavuus ja kyky oppia uusia asioita.

– Tällä hetkellä muutosvauhti työelämässä on sen verran hurja, että toimialasta riippumatta keskeinen ominaisuus on se, että on koko ajan nöyrä ja utelias oman osaamisen kehittämiseen ja sopeuttamiseen muuttuvan työelämän tarpeisiin, Koivusaari sanoi.