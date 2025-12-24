Jääkiekon NHL:ssä pelattiin merkillinen kierros, kun takaa-ajoasemasta nouseminen viiden peräkkäisen maalin turvin vaikutti olleen enemmän sääntö kuin poikkeus.
Florida Panthers vei pidemmän korren suomalaisia vilisevässä näytöksessä, kun Carolina Hurricanes isännöi floridalaisia Raleigh'ssa.
Lue myös: Aleksander Barkovista huima kulissipaljastus
Kaksi ensimmäistä erää vierähtivät Floridan osalta maalitta, kun taas Carolinan onnistui heiluttaa vieraidensa verkkoa kerran kummassakin erässä.
Hurricanes-hyökkääjä Sebastian Aholle kirjattiin syöttöpiste Eric Robinsonin avausmaaliin.
Päätöserässä Panthers kuitenkin löysi vireensä ja nakutti viisi peräkkäistä maalia. Sekä Niko Mikkolalle että Anton Lundellille kirjattiin mättäjäisistä maali, kun taas Eetu Luostarinen oli syöttämässä suomalaiskollegoidensa osumia (0+2).
Florida voitti ottelun lopulta maalein 5–2. Floridan kelkan maalillaan kääntäneelle Mikkolalle osuma oli ensimmäinen tällä kaudella. Lundell on puolestaan tehnyt nyt 12 maalia.
Rangers moukaroi Capitalsin
Floridan tavoin viiden maalin kirin otti New York Rangers, joka kaahasi vierasjäällä 7–3-voittoon Washington Capitalsista.
Capitals oli lähtenyt päätöserään 3–2-johdossa. Isäntien maalihanat pääsivät kuitenkin tyrehtymään, ja Rangers päätyi paukuttamaan viisi maalia peräjälkeen.
Lue myös: Nuorille Leijonille pettymys MM-kenraalissa
Ottelun tähtiä olivat muun muassa Vincent Trocheck ja Taylor Raddysh, jotka osallistuivat kumpikin päätöserän moukarointiin. Kummankin tilille kilahti ottelusta tehot 2+1.
Montreal liittyi aattoyön kirikööriin
Eikä tässä vielä kaikki.
Vastaavanlaiseen temppuun ylsi myös Montreal Canadiens, joka pelasi niin ikään vieraissa.
Boston Bruins oli ehtinyt luistella avauserässä 2–1-johtoon, mutta kanadalaisvieraiden onnistui tasata tilit heti toisen erän ensimmäisillä minuuteilla.
Päätöserässä Montreal takoi vielä neljä maalia peräjälkeen, ja lopputulokseksi tuli 6–2.
Ottelun tähtiä olivat Montrealin puolustajat Lane Hutson ja Noah Dobson, jotka syöttivät kumpikin kolme maalia.
Bostonin maalilla oli vuorossa Jeremy Swayman, kun Joonas Korpisalo seurasi ottelun vaihtopenkiltä.