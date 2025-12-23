NHL-jääkiekkoliiga poikkeaa pohjoisamerikkalaisen joukkueurheilun talvisista kilpailijoistaan siinä, että liigassa ei ole enää pitkään, pitkään aikaan pelattu otteluita jouluna. Koripallon NBA:ssa ja amerikkalaisen jalkapallon NFL:ssä tahkotaan tänäkin vuonna pelejä joulupäivänä.

NHL:ssä pelaajille ja joukkueiden muillekin toimijoille on haluttu antaa jouluksi rauhaa ja aikaa ihan kunnolla, sillä aaton ja joulupäivän ohella tapaninpäiväkin on peleiltä rauhoitettu. Jo vuosikymmenten ajan voimassa ollut järjestely maistuu myös Florida Panthersin suomalaispelaajille Eetu Luostariselle ja Niko Mikkolalle.

– Siinä on kolme päivää yleensä aina vapaata. Nopeasti se aina menee, eikä siinä sen ihmeempiä yleensä ehdi tekemään. Läheisten kanssa viettää aikaa, rentoutuu, mutta aika nopeasti siitä taas palataan takaisin töihin, Mikkola kuvailee.

Panthersin joulun starttaa paluu aatonaaton vieraspelistä Carolina Hurricanesia vastaan. Seuraava ottelu on sitten paikallista aikaa lauantaina, kun Panthers isännöi Tampa Bay Lightningia Floridan paikallispelissä.

Jouluun kuuluvat koti-Suomesta tutut herkut, painottaa Panthers-kaksikko.

– Meillä on täällä (Floridassa) paikallinen Suomi-kirkko, ja sieltä ollaan saatu ostettua perinteisiä suomalaisia herkkuja kuten kinkkua. Perhe pystyy myös tuomaan (Suomesta) jotain kuten suklaata, Luostarinen kertoo.

– Kinkku hyvällä sinappihunnulla, niin kyllähän se aina maistuu, hyökkääjä naurahtaa kuvaillen erityistä joulusuosikkiaan.

Kippari näkyy ja kuuluu

Yksi suomalaisherkkujen kanssa joulua noin 25 plusasteen maisemissa viettävistä on myös Floridan kapteeni Aleksander Barkov. Kauden kynnyksellä polvensa loukannut Barkov ei pysty kaukalossa nyt auttamaan joukkuetta, mutta muuten kyllä kippari näkyy ja kuuluu Panthersin touhussa.

– Arjessa hän näkyy, on hallilla joka päivä. Siellä ekana aina ja sitten vikana pois sieltä. No, vierasreissuilla ei ole mukana, vaan on kotikonnuilla hoitamassa itseään. Sitä samaa Sashaa, juttelee ja vitsejä heittelee, Luostarinen myhäilee.